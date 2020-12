Ultime Notizie Roma del 09-12-2020 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione al microfono giù Ferrigno mercoledì 9 dicembre emergenza covid in primo piano sono 14842 i nuovi casi di positività in Italia ieri fronte 149000 38000 In più il tasto di positività scende al 9,9% in calo anche i ricoveri in terapia intensiva sono meno 37 kg sono 634 altri quattro medici tra le vittime totali Italia 237 siamo tornati i tempi di marzo commenta il presidente della federazione degli ordini dei medici Filippo anelli Dobbiamo capire il perché di questa strage dei collegamenti ferroviari tra Svizzera Italia saranno interrotti dal 10 dicembre sono interessati traffico a lunga percorrenza e quello regionale a rischio 5 mila lavoratori transfrontalieri ma il Ministero dei Trasporti chiede di garantire almeno i servizi minimiproseguono Intanto le proteste degli enti locali contro lo stop agli spostamenti tra ...