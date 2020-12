Traffico Roma del 09-12-2020 ore 18:00 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare Traffico sostenuto in rallentato tra l’autostrada di Fiumicino e via Tuscolana in carreggiata esterna mentre in Terna gli spostamenti maggiori sono tra Cassia e Prenestina n prossimità dello svincolo per la Pontina possibili rallentamenti a causa della circolazione sostenuta anche sulle tratto Urbano della Roma Teramo da Viale della Serenissima fino allo svincolo della Grappa via del Foro Italico si procede rallentati tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso quest’ultimo tratto proseguendo verso San Giovanni sulla tangenziale est Traffico nel tratto tra via dei Monti Tiburtini e le bivio della A24 Maggiore prudenza su via Pontina a causa di un incidente con un mezzo pesante coinvolto in prossimità di Tor de’ Cenci code In ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anularesostenuto in rallentato tra l’autostrada di Fiumicino e via Tuscolana in carreggiata esterna mentre in Terna gli spostamenti maggiori sono tra Cassia e Prenestina n prossimità dello svincolo per la Pontina possibili rallentamenti a causa della circolazione sostenuta anche sulle tratto Urbano dellaTeramo da Viale della Serenissima fino allo svincolo della Grappa via del Foro Italico si procede rallentati tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso quest’ultimo tratto proseguendo verso San Giovanni sulla tangenziale estnel tratto tra via dei Monti Tiburtini e le bivio della A24 Maggiore prudenza su via Pontina a causa di un incidente con un mezzo pesante coinvolto in prossimità di Tor de’ Cenci code In ...

