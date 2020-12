Torna Stanotte a Pompei con Alberto Angela su Rai1, Giancarlo Giannini e Marco D’Amore ospiti della puntata (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Torna l’appuntamento con Stanotte a Pompei con Alberto Angela. Il giovedì sera su Rai1 si arricchisce con il programma culturale condotto dal paleontologo e divulgatore scientifico che, ogni settimana, porta il pubblico alla scoperta delle città d’Italia in visione notturna. Andando in onda per la prima volta nel 2015, Stanotte a… è una serie di documentari girati esclusivamente di notte per mostrare agli spettatori l’altra faccia di quei luoghi d’arte che solitamente durante il giorno sono affollati dai turisti. La puntata su Pompei è stata trasmessa il 22 settembre 2018 è attualmente è anche l’ultima del programma. La rete ammiraglia ha deciso di riproporla in occasione delle recenti e straordinarie scoperte venute alla luce dalla ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020)l’appuntamento concon. Il giovedì sera susi arricchisce con il programma culturale condotto dal paleontologo e divulgatore scientifico che, ogni settimana, porta il pubblico alla scoperta delle città d’Italia in visione notturna. Andando in onda per la prima volta nel 2015,a… è una serie di documentari girati esclusivamente di notte per mostrare agli spettatori l’altra faccia di quei luoghi d’arte che solitamente durante il giorno sono affollati dai turisti. Lasuè stata trasmessa il 22 settembre 2018 è attualmente è anche l’ultima del programma. La rete ammiraglia ha deciso di riproporla in occasione delle recenti e straordinarie scoperte venute alla luce dalla ...

