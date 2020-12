Tommaso Zorzi, tutti pazzi per mamma Armanda e il suo cappotto al GF Vip: subito “scovato” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo giorni a dir poco difficili nella Casa, in puntata Tommaso Zorzi ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Intanto perché dopo aver confessato a Cristiano Malgioglio di essere innamorato di Francesco Oppini e anche terrorizzato all’idea di una sua reazione ha potuto incontrarlo. I due super amici del GF Vip si sono chiariti e dal loro faccia a faccia è scaturito un gran bel momento di televisione. Poi, altro capitolo emozionante della diretta di lunedì scorso, la sorpresa fuori dalla porta rossa per l’influencer, uno tra i più amati dal pubblico in questa edizione del reality show: Tommaso Zorzi ha avuto la possibilità di incontrare la madre Armanda Frassinetti che, per la prima volta dopo oltre 2 mesi, ha rivisto il figlio per consolarlo dopo la batosta sentimentale che sta cercando di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo giorni a dir poco difficili nella Casa, in puntataha potuto tirare un sospiro di sollievo. Intanto perché dopo aver confessato a Cristiano Malgioglio di essere innamorato di Francesco Oppini e anche terrorizzato all’idea di una sua reazione ha potuto incontrarlo. I due super amici del GF Vip si sono chiariti e dal loro faccia a faccia è scaturito un gran bel momento di televisione. Poi, altro capitolo emozionante della diretta di lunedì scorso, la sorpresa fuori dalla porta rossa per l’influencer, uno tra i più amati dal pubblico in questa edizione del reality show:ha avuto la possibilità di incontrare la madreFrassinetti che, per la prima volta dopo oltre 2 mesi, ha rivisto il figlio per consolarlo dopo la batosta sentimentale che sta cercando di ...

GrandeFratello : 'Io sono fuori che ti aspetto a prescindere: un amico sta ancora più vicino a te. Sono tuo amico a prescindere da t… - mattino5 : Il dolce risveglio di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini in diretta dalla casa del #GFVIP #Mattino5 - LaureDoms : RT @hidingfede: Tommaso Zorzi augurati di non incontrarmi mai dal vivo perché finisce così, uomo avvisato mezzo salvato #gfvip https://t.co… - Leo87A : @ConcasGiovanna @canyaman1989 @FerzanOzpetek @tommaso_zorzi @GQitalia @NetflixIT @NetflixFilm @NETAPORTER… - timesthesolutio : RT @tutticomemily: Fare le palline di natale non è stressante, lo dice Tommaso Zorzi, 25 anni. “NOOO, NON TI AVVICINARE QUI CHE CAZZO DEVI… -