TOMMASO ZORZI/ "Sapevo di essere diverso. A 18 anni mi sono detto i am what i am" (Di giovedì 10 dicembre 2020) TOMMASO ZORZI ospite a Seconda Vita di Gabriele Parpiglia rivela: "Mi fingevo etero per far tacere gli altri" fino a quando poi a 18 anni tutto è cambiato dopo un viaggio a Londra Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 10 dicembre 2020)ospite a Seconda Vita di Gabriele Parpiglia rivela: "Mi fingevo etero per far tacere gli altri" fino a quando poi a 18tutto è cambiato dopo un viaggio a Londra

