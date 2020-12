Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Natascha parte per Amburgo (e non tornerà più)! (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono passati pochi giorni dall’attesissima riconciliazione di Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) e Natascha Schweitzer (Melanie Wiegmann), una delle coppie in assoluto più amate dal pubblico di Tempesta d’amore. A dispetto delle aspettative, però, purtroppo per questi due personaggi storici della soap non ci sarà il lieto fine… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 5 anticipazioni: MARCELLO e ROBERTA, finale amaro Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Michael e Natascha tornano insieme Michael e Natascha si riavvicinano, Tempesta d’amore © ARD (Screenshot)Tra bugie, tradimenti e ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono passati pochi giorni dall’attesissima riconciliazione di Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) eSchweitzer (Melanie Wiegmann), una delle coppie in assoluto più amate dal pubblico di. A dispetto delle aspettative, però, purtroppo per questi due personaggi storici della soap non ci sarà il lieto fine… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 5: MARCELLO e ROBERTA, finale amaropuntate: Michael etornano insieme Michael esi riavvicinano,© ARD (Screenshot)Tra bugie, tradimenti e ...

