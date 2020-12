Take Iron Seriously | carenza di ferro problema trascurato

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nel mondo 1 persona su 3 soffre didi. Donne in età fertile, future mamme e bambini sotto i 5 anni sono tra i soggetti più colpiti. Ma lamarziale, nonostante colpisca un terzo della popolazione mondiale, resta unampiamentee sotto diagnosticato, benché sia facilmente identificabile con un esame del sangue. In occasione della Giornata internazionale delladi2020 è stata così lanciata la campagnaper sensibilizzare sul ruolo vitale dele offrire informazioni per aiutare a riconoscere i sintomi derivati dalla sua.Una particolare particolare attenzione va riservata alle gravi conseguenze della ...

Regulatory News: Vifor Pharma is marking the sixth anniversary of Iron Deficiency Day, focused on raising international awareness of the serious health impact of iron deficiency a ...