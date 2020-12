Spostamenti tra Comuni a Natale: le ultime notizie. Bonaccini: "Deroghe per casi estremi" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Continua il pressing attorno al governo sul Dpcm di Natale 2020 , firmato da Conte lo scorso 3 dicembre . Nel mirino c'è soprattutto lo stop agli Spostamenti tra Comuni previsto per i giorni 25, 26 ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Continua il pressing attorno al governo sul Dpcm di2020 , firmato da Conte lo scorso 3 dicembre . Nel mirino c'è soprattutto lo stop aglitraprevisto per i giorni 25, 26 ...

francescoseghez : Leggo ora degli spostamenti vietati tra comuni (magari di 1.000 abitanti e confinanti) ma consentiti nello stesso c… - SkyTG24 : Spostamenti tra comuni vietati a Natale, il governo dice no a deroghe e conferma le misure - LegaSalvini : ++ FOLLIA!!! GRAZIE CONTE ++ ?VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA COMUNI ? CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI DA AFRICA A ITALIA. - Agenzia_Dire : #Natale tra tamponi, quarantene e limiti agli spostamenti: tutto quello che bisogna sapere per un rientro in famigl… - zazoomblog : Bonaccini: Abbiamo chiesto al governo deroghe per gli spostamenti tra comuni - #Bonaccini: #Abbiamo #chiesto… -