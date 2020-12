Spostamenti tra comuni a Natale, il Governo non cede: respinta la proposta delle Regioni (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nessun ripensamento da parte del Governo sulle restrizioni agli Spostamenti tra comuni per i giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno, che verranno confermate nonostante la proposta di mediazione avanzata da Regioni e Province. Il Governo non arretra di un millimetro. Nessuna concessione alle istanze delle Regioni che nei giorni scorsi, con il Presidente piemontese L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nessun ripensamento da parte delsulle restrizioni aglitraper i giorni di, Santo Stefano e Capodanno, che verranno confermate nonostante ladi mediazione avanzata dae Province. Ilnon arretra di un millimetro. Nessuna concessione alle istanzeche nei giorni scorsi, con il Presidente piemontese L'articolo proviene da Leggilo.org.

Mentre il primo semestre dell’anno ha fatto registrare una contrazione piuttosto contenuta, con il consumo domestico che ha sostituito il fuori casa, il mercato estero ha dato segnali preoccupanti ...

Obbligo tamponi, quarantene e spostamenti dal 9 dicembre al 15 gennaio. Le Faq del Governo sul Dpcm di Natale

Che cosa si potrà fare tra il 9 dicembre e la data di scadenza del Dpcm di Natale? Ecco le Faq del Governo, giorno per giorno, pubblicate dal Corriere della Sera. 9 dicembre: chi torna da Belgio, Fran ...

