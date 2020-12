Silvio Berlusconi e la videochiamata con Fedez e Chiara Ferragni (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Silvio Berlusconi “social”. Ha fatto il giro di Twitter il post del leader di Forza Italia: lo screenshot di una videochiamata con Chiara Ferragni e Fedez. Il motivo? Molto semplice, l’Ambrogino d’Oro: “Mi sono complimentato con Chiara Ferragni e Fedez per l’Ambrogino d’Oro, massimo riconoscimento che viene tributato a chi illustra Milano. È motivo di orgoglio sapere che sia andato a due ragazzi di successo che si sono impegnati con generosità durante l’emergenza Covid. Bravi!”. Mi sono complimentato con Chiara Ferragni e Fedez per l’Ambrogino d’oro, massimo riconoscimento che viene tributato a chi illustra Milano. È motivo di orgoglio sapere che sia andato a due ragazzi di successo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020)“social”. Ha fatto il giro di Twitter il post del leader di Forza Italia: lo screenshot di unacon. Il motivo? Molto semplice, l’Ambrogino d’Oro: “Mi sono complimentato conper l’Ambrogino d’Oro, massimo riconoscimento che viene tributato a chi illustra Milano. È motivo di orgoglio sapere che sia andato a due ragazzi di successo che si sono impegnati con generosità durante l’emergenza Covid. Bravi!”. Mi sono complimentato conper l’Ambrogino d’oro, massimo riconoscimento che viene tributato a chi illustra Milano. È motivo di orgoglio sapere che sia andato a due ragazzi di successo ...

