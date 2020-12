Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sarebbero in crisi: parla l’ex tronista (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Rosa Perrotta ha risposto ai suoi fan che in queste ore sono in ansia per la sua storia con Pietro Tartaglione Possiamo dire che di sicuro sono state una delle coppie più amate di Uomini e donne. Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta sarebbero in crisi, almeno questo quello che traspare dai profili social di ognuno L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di mercoledì 9 dicembre 2020)ha risposto ai suoi fan che in queste ore sono in ansia per la sua storia conPossiamo dire che di sicuro sono state una delle coppie più amate di Uomini e donne.in, almeno questo quello che traspare dai profili social di ognuno L'articolo Curiosauro.

MondoTV241 : #RosaPerrotta e #PietroTartaglione in crisi? Ecco tutti i dettagli. (FOTO) - leggoit : #uominiedonne, rosa perrotta e pietro tartaglione in crisi? Gli indizi social - hatefulmeow : Questa storia della crisi tra Rosa Perrotta e Pietro nonsocomesichiama mi sa tanto di trovata pubblicitaria. In eff… - pensieronews : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sono lasciati? - Angie_Pinkmeup : Ma come mai si è trasferita a milano rosa perrotta? -