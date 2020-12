“Rinnovare la Pa”, sciopero anche a Salerno: Uil Fpl provinciale in prima linea (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Una grande mobilitazione per rivendicare investimenti per il rafforzamento e l’innovazione della Pubblica Amministrazione. A lanciarla, a livello nazionale, Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa che per oggi hanno proclamato sciopero nazionale dei comparti e delle aree pubbliche di sanità, funzioni centrali e funzioni locali. A Salerno i sindacati si sono dati appuntamento in mattinata in piazza Amendola, a poca distanza dalla prefettura di Salerno. Presente anche una delegazione della Uil Fpl Salerno, guidata dal segretario organizzativo, Lorenzo Conte. Chiare le rivendicazioni dello sciopero. Assunzioni. Servono enti pubblici efficaci per sostenere i cittadini e aiutare le imprese. Al contrario, oggi la Pubblica amministrazione ha ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Una grande mobilitazione per rivendicare investimenti per il rafforzamento e l’innovazione della Pubblica Amministrazione. A lanciarla, a livello nazionale, Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa che per oggi hanno proclamatonazionale dei comparti e delle aree pubbliche di sanità, funzioni centrali e funzioni locali. Ai sindacati si sono dati appuntamento in mattinata in piazza Amendola, a poca distanza dalla prefettura di. Presenteuna delegazione della Uil Fpl, guidata dal segretario organizzativo, Lorenzo Conte. Chiare le rivendicazioni dello. Assunzioni. Servono enti pubblici efficaci per sostenere i cittadini e aiutare le imprese. Al contrario, oggi la Pubblica amministrazione ha ...

