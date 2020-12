Regione Lazio, vaccinazione antinfluenzale in 81% strutture Rsa (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma – Ad oggi nel Lazio si e’ completata la vaccinazione antinfluenzale nell’81% delle strutture Rsa. Nello specifico e’ stata eseguita la vaccinazione in 633 strutture, di cui: 50 nella Asl Roma 1, 55 nella Asl Roma 2, 34 nella Asl Roma 3, 87 nella Asl Roma 4, 128 nella Asl Roma 5, 77 nella Asl Roma 6, 29 nella Asl di Frosinone, 36 nella Asl di Latina, 75 nella Asl di Rieti e 62 nella Asl di Viterbo. Nelle restanti 141 strutture l’attivita’ e’ attualmente in corso. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma – Ad oggi nelsi e’ completata lanell’81% delleRsa. Nello specifico e’ stata eseguita lain 633, di cui: 50 nella Asl Roma 1, 55 nella Asl Roma 2, 34 nella Asl Roma 3, 87 nella Asl Roma 4, 128 nella Asl Roma 5, 77 nella Asl Roma 6, 29 nella Asl di Frosinone, 36 nella Asl di Latina, 75 nella Asl di Rieti e 62 nella Asl di Viterbo. Nelle restanti 141l’attivita’ e’ attualmente in corso.

