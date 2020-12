"Reazioni allergiche per i vaccini? Niente paura". Fabrizio Pregliasco rassicura (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Niente di grave capita che nelle prime somministrazioni dei vaccini su un campione tanto ampio si verifichino Reazioni simili”. Per Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli studi di Milano, “non c’è da aver paura”. La notizia che ?due tra le centinaia di persone vaccinate contro il nuovo coronavirus in Gran Bretagna abbiano riscontrato Reazioni allergiche sta suscitando preoccupazione anche in Italia. A gennaio anche da noi partirà la campagna vaccinale anti Covid e il vaccino sarà quello dell’azienda farmaceutica Pfizer. Pure nel Regno Unito si utilizza il preparato della Pfizer. “L’aver reso note le Reazioni allergiche riscontrate - fa notare Pregliasco - va considerata una prova ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “di grave capita che nelle prime somministrazioni deisu un campione tanto ampio si verifichinosimili”. Per, virologo dell’Università degli studi di Milano, “non c’è da aver”. La notizia che ?due tra le centinaia di persone vaccinate contro il nuovo coronavirus in Gran Bretagna abbiano riscontratosta suscitando preoccupazione anche in Italia. A gennaio anche da noi partirà la campagna vaccinale anti Covid e il vaccino sarà quello dell’azienda farmaceutica Pfizer. Pure nel Regno Unito si utilizza il preparato della Pfizer. “L’aver reso note leriscontrate - fa notare- va considerata una prova ...

