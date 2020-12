PS5 ha un nuovo aggiornamento di sistema con novità anche per il DualSense

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Questa settimana porta con sé undidi PS5. Sony ha appena pubblicato l'ultimoper la sua console next-gen e l'update, versione 20.02-02.30, ha le solite dimensioni di 868 MB. Sony inizialmente non ha specificato cosa risolve questoe ha scelto di utilizzare ancora una volta il classico "questodimigliora le prestazioni" come unica patch note ufficiale. Tuttavia, poco tempo dopo il lancio delfirmware, sono state pubblicate delle patch note più approfondite: Leggi altro...

Eurogamer_it : Il nuovo aggiornamento di sistema di #PS5 aggiorna anche #DualSense. - PlayStationBit : Il nuovo trailer conferma l'esclusività di alcuni giochi come #ProjectAthia #PS5 #PlayStation @PlayStationIT - MansardaPodcast : Grandi ospiti nel nuovo episodio del #podcast! Parliamo con i @betsuboys e @Ivan_Passamani di #Manga #Anime e sopra… - RH_Negativ : RT @xMagiiax: E' disponibile un nuovo Software di Sistema PS5. Il peso è di 868,1 MB. #PS5 #PlayStation5 -

