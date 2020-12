Mes | M5S | ' voto di oggi non è per attivarlo | mandato pieno a Conte' **

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "E' giusto dire in maniera chiara che questo non è unper attivare il Mes. Non è neanche unper ratificare la sua riforma, che avverrà nell'arco del 2021 e sulla quale ci riserviamo di fare le opportune valutazioni alla luce dell'avanzamento dei lavori relativi alla modifica del Patto di stabilità, a Edis e alla costruzione di una nuova stagione dell'integrazione europea. E' unper dareal nostro presidente Giuseppe". Lo ha detto in Aula alla Camera il deputato M5S Filippo Scerra, intervenendo dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio.

borghi_claudio : Il si del M5S alla riforma del MES domani sarà la più ingloriosa delle fini di un movimento antisistema. Cosa ha fa… - borghi_claudio : Notare, pure Renzi con lo zero % riesce a tenere il punto contro le cretinate eversive di conte. Il M5S con il 34%… - borghi_claudio : Ecco qui... si al MES senza condizioni. Se la risoluzione dovesse essere questa chiunque del M5S la dovesse votare… - AZambo69 : RT @scenarieconomic: DECINE DI ECONOMISTI E GIURISTI DICONO “NO MES”, MA IL M5S DIRA’ DI SI LO STESSO. Raggiunto accordo per dire si nel M5… - CiaoGrosso : RT @borghi_claudio: Il deputato del M5S nel dibattito sul MES parla dei cambiamenti climatici -

"Questo non è un voto per attivare il Mes o ratificare la sua riforma su cui ci riserviamo di fare le opportune valutazione in base ...Il presidente del Consiglio riferisce alle Camere in vista del Consiglio europeo. L’Italia – dice – si farà promotrice di una proposta per integrare il nuovo Mes «nell’intera architettura europea. Il ...