Matteo Salvini | “Conte si metta una mano sul cuore | i divieti vanno allentati”

"Signor presidente del consiglio, si metta la mano sul cuore. Pensi a quei milioni di italiani che almeno il giorno di Natale hanno diritto a un po' di affetto, a un sorriso. Un conto è dire: 'Non si esce da Roma o da Milano'. Altro conto sono le migliaia di comuni con poche centinaia di abitanti. Confrontiamoci su questo, e troviamo una soluzione insieme. Senza dividere famiglie da famiglia e italiani da italiani". Queste le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, intervenuto al Senato per rispondere al presidente del consiglio Giuseppe Conte e chiedergli di allentare le misure previste per il periodo natalizio nel nuovo Dpcm.

