Le 10 ricette più cercate su Google nel 2020

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) La ricetta della pizza, quella del pane, i consigli su come fare il lievito madre e prendersene cura in casa. La top 10 dellepiùsudelè il riassunto di quello che è stato un anno complesso, fatto di sacrifici, di limitazioni, ma anche di tante piccole gioie domestiche riscoperte insieme con i propri cari intorno ai fornelli. E così la medaglia d'oro dei piatti più popolari di questo strano anno di pandemia globale non poteva che andare a lei, la regina della tradizione napoletana, preparata in casa da milioni di famiglie per attenuare la paura del coronavirus a colpi di pomodoro e mozzarella. Tra le ricerche italiane più ricorrenti in fatto di cucina e affini, infatti, vince la ricetta della pizza, tornata prepotentemente alla ribalta durante il primo lockdown di marzo, quando anche un ...