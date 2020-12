Lapo Elkann trovato in possesso di cocaina durante un controllo di polizia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lapo Elkann trovato in possesso di cocaina Lo scorso 12 settembre, Lapo Elkann sarebbe stato trovato in possesso di cocaina ed è stata aperta un’indagine da parte della procura di Genova per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Secondo il Fatto Quotidiano, Elkann sarebbe stato fermato due volte quel giorno dalla polizia, tra Portofino e Santa Margherita: la prima volta per eccesso di velocità – che gli è costato una multa – e con la seconda invece sono emerse dosi di cocaina fra i 3 e i 4 grammi. La pm Silvia Saracino ha chiesto l’archiviazione del caso, poiché la quantità trovata in possesso di Elkann è limitata e ... Leggi su tpi (Di mercoledì 9 dicembre 2020)indiLo scorso 12 settembre,sarebbe statoindied è stata aperta un’indagine da parte della procura di Genova per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Secondo il Fatto Quotidiano,sarebbe stato fermato due volte quel giorno dalla, tra Portofino e Santa Margherita: la prima volta per eccesso di velocità – che gli è costato una multa – e con la seconda invece sono emerse dosi difra i 3 e i 4 grammi. La pm Silvia Saracino ha chiesto l’archiviazione del caso, poiché la quantità trovata indiè limitata e ...

Affaritaliani : Vede arrivare la polizia e butta la droga. Lapo Elkann, indagato per spaccio - Corriere : Lapo Elkann è stato fermato il 12 settembre tra Portofino e Santa Margherita. Due volte - Corriere : Lapo Elkann fermato in settembre, «trovati 4 grammi di cocaina» - chiara_elisa : Ammetto che stavo per retweetare il post di Lapo Elkann contro i fascisti, ma la notizia che per l'ennesima volta,… - Efisio31251859 : RT @francescatotolo: Ci siamo giocati un altro #antifascista d'accatto: lo scorso 12 settembre (la vicenda è venuta alla luce solo ora), La… -