Juventus, Cobolli Gigli: “Paratici-Nedved? Niente stile e furbizia. Suarez, Marotta e CR7, ora parlo io” (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Sono tranquillizzato dopo quello che ho visto nelle ultime gare della Juve. Contro il Torino è venuta fuori una vittoria non meritata; mentre con il Barcellona è venuta fuori una vittoria che non va trascurata, anche evitando errori in difesa. Può darsi che la vittoria col Toro abbia dato carica, quella con il Barcellona può aver dato certezze".E' un Cobolli Gigli scatenato quello intervenuto sulle frequente di "Radio Punto Nuovo" - nel corso del format Punto Nuovo Sport Show. L'ex presidente della Juventus, tornato a parlare della "Vecchia Signora", si è espresso con toni tutt'altro che teneri sull'attuale dirigenza bianconera soffermandosi in particolare su Pavel Nedved e Fabio Paratici. "stile Juve? Non so dove sia finito. E non so neppure dove sia la furbizia: si fanno sentire da ... Leggi su mediagol (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Sono tranquillizzato dopo quello che ho visto nelle ultime gare della Juve. Contro il Torino è venuta fuori una vittoria non meritata; mentre con il Barcellona è venuta fuori una vittoria che non va trascurata, anche evitando errori in difesa. Può darsi che la vittoria col Toro abbia dato carica, quella con il Barcellona può aver dato certezze".E' unscatenato quello intervenuto sulle frequente di "Radio Punto Nuovo" - nel corso del format Punto Nuovo Sport Show. L'ex presidente della, tornato a parlare della "Vecchia Signora", si è espresso con toni tutt'altro che teneri sull'attuale dirigenza bianconera soffermandosi in particolare su Pavele Fabio Paratici. "Juve? Non so dove sia finito. E non so neppure dove sia la: si fanno sentire da ...

