Isola dei Famosi 2021, Asia Argento diventa naufraga? L’indiscrezione (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Secondo le prime news sulla prossima edizione del reality show di Canale 5, l'attrice sarebbe in cima alla lista dei nomi che potrebbero comporre il nuovo cast L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Secondo le prime news sulla prossima edizione del reality show di Canale 5, l'attrice sarebbe in cima alla lista dei nomi che potrebbero comporre il nuovo cast L'articolo proviene da Gossip e Tv.

trash_italiano : Confermata l’#Isola dei Famosi. Inizierà dopo la fine del #GFVIP. Conduce Ilary Blasi ?? - tiecolino : @GioChirilly No no Io ho già in mente il format “L’isola dei virology” - elgabongiorno : RT @SpiaggeDaSogno: L'Isola dei Conigli a Lampedusa, #Sicilia ?????? ?? araboenormanno - ChiaraBasileo : raga io non penso che il gf continuerà fino a marzo, anche perché in quel periodo dovrebbe iniziare anche l’isola d… - walter0309 : @fattoquotidiano La faziosa Gruber con tutta la redazione del Fake Quotidiano che invita perennemente alla trasmiss… -