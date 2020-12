Inter, è flop Champions: 0-0 con lo Shakhtar, addio Europa (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sfuma la qualificazione per l'Inter. I nerazzurri pareggiano in casa contro lo Shakhtar al termine di un match ricco di rimpianti. Lo 0-0 è figlio di un legno colpito e delle parate del portiere Trubin che salva gli ucraini in alcune occasioni. L'Inter si ferma a quota 6 punti, due in meno di Borussia Monchengladbach e dello stesso Shakhtar che vanno rispettivamente agli ottavi di finale e in Europa League.IL MATCHLa partenza sprint del Real Madrid che si porta sul 2-0 contro il Borussia Monchengladbach costringe l'Inter ad accelerare a sua volta. La sfortuna si palesa al 7' quando Lautaro colpisce una clamorosa traversa. Lo Shakhtar non punge quasi mai e così sono i nerazzurri a rendersi ancora minacciosi con un doppio tentativo di De Vrij. Nel finale di primo tempo è ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sfuma la qualificazione per l'. I nerazzurri pareggiano in casa contro loal termine di un match ricco di rimpianti. Lo 0-0 è figlio di un legno colpito e delle parate del portiere Trubin che salva gli ucraini in alcune occasioni. L'si ferma a quota 6 punti, due in meno di Borussia Monchengladbach e dello stessoche vanno rispettivamente agli ottavi di finale e inLeague.IL MATCHLa partenza sprint del Real Madrid che si porta sul 2-0 contro il Borussia Monchengladbach costringe l'ad accelerare a sua volta. La sfortuna si palesa al 7' quando Lautaro colpisce una clamorosa traversa. Lonon punge quasi mai e così sono i nerazzurri a rendersi ancora minacciosi con un doppio tentativo di De Vrij. Nel finale di primo tempo è ...

