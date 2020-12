Il Veneto è travolto dal maltempo. Ma invece di tamponare i danni andrebbero risolte le criticità (Di mercoledì 9 dicembre 2020) In Veneto, il bellunese ancora travolto dal maltempo: pioggia a valle, neve in quota. Ad Arabba un metro e trenta di neve, a Misurina oltre due metri e mezzo. Con gli abitanti a lungo isolati per la chiusura delle strade di accesso al paese, e anche senza energia elettrica. Ko la rete cellulare. Grossi disagi anche a Val di Zoldo, dove la frana caduta sulla Sp 251 blocca l’accesso alla valle. Internet non funziona in gran parte del territorio; l’energia elettrica è un problema in gran parte della provincia; frane e allagamenti non si contano e con tante strade chiuse. Eventi che si ripetono ormai ogni inverno con impressionante frequenza e con una forza travolgente, accresciuta. “La Provincia di Belluno paga ancora un prezzo enorme e si riparte sempre con le solite azioni: tamponare i danni e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) In, il bellunese ancoradal: pioggia a valle, neve in quota. Ad Arabba un metro e trenta di neve, a Misurina oltre due metri e mezzo. Con gli abitanti a lungo isolati per la chiusura delle strade di accesso al paese, e anche senza energia elettrica. Ko la rete cellulare. Grossi disagi anche a Val di Zoldo, dove la frana caduta sulla Sp 251 blocca l’accesso alla valle. Internet non funziona in gran parte del territorio; l’energia elettrica è un problema in gran parte della provincia; frane e allagamenti non si contano e con tante strade chiuse. Eventi che si ripetono ormai ogni inverno con impressionante frequenza e con una forza travolgente, accresciuta. “La Provincia di Belluno paga ancora un prezzo enorme e si riparte sempre con le solite azioni:e ...

