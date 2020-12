GF Vip, Elisabetta Gregoraci riabbraccia il figlio Nathan: le immagini (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’avventura di Elisabetta Gregoraci al GF Vip si è conclusa, ed ora la conduttrice ha potuto fare ciò che attendeva da mesi: rivedere l’adorato figlio Nathan Falco. Era stata proprio la prospettiva di stare lontana dal figlio ancora a lungo (per via del prolungamento della trasmissione fino al 2021 inoltrato) che ha convinto Elisabetta a lasciare il programma. Nella serata di lunedì, la conduttrice ha dunque salutato tutti i concorrenti – in particolare Pierpaolo Pretelli- ed ha abbandonato la Casa nella quale è vissuta negli ultimi mesi. L’incontro con famiglia e amici Arrivata a casa, è stata accolta da un torrente d’amore e da una sorpresa organizzata dalla sorella Marzia e dall’amica Micaela Ottomani, che sono riuscite anche a far riabbracciare ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’avventura dial GF Vip si è conclusa, ed ora la conduttrice ha potuto fare ciò che attendeva da mesi: rivedere l’adoratoFalco. Era stata proprio la prospettiva di stare lontana dalancora a lungo (per via del prolungamento della trasmissione fino al 2021 inoltrato) che ha convintoa lasciare il programma. Nella serata di lunedì, la conduttrice ha dunque salutato tutti i concorrenti – in particolare Pierpaolo Pretelli- ed ha abbandonato la Casa nella quale è vissuta negli ultimi mesi. L’incontro con famiglia e amici Arrivata a casa, è stata accolta da un torrente d’amore e da una sorpresa organizzata dalla sorella Marzia e dall’amica Micaela Ottomani, che sono riuscite anche a farre ...

