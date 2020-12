Genovese | indagata anche l' ex fidanzata per spaccio

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Rosa Scognamigliouna ex disarebbe finita nel registro degli indagati: "Sapeva cosa succedeva a Terrazza Sentimento", racconta una testimone Si arricchisce di dettagli sempre più inquietanti la narrazione della vicenda che ha travolto Alberto Maria, il re delle startup finito dietro le sbarre per violenza sessuale, sequestro di persona edi stupefacente. Stando a quanto si apprende dalle agenzie, oral'exdell'imprenditore sarebbe finita nel registro degli indagati. La donna, della quale non è stata rivelata l'identità per ragioni di privacy, sarebbe stata a conoscenza di quanto accadeva a "terrazza sentimento", il mega-attico dove lo startupper napoletano organizzava festini deliranti.la ...