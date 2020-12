Gemma Galgani, Uomini e Donne/ "Con Maurizio, avrei finito la serata in camera..." (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Gemma Galgani al centro dello studio di Uomini e Donne per un confronto con Maurizio: l'invito a cena della dama scatena... Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 9 dicembre 2020)al centro dello studio diper un confronto con: l'invito a cena della dama scatena...

uominiedonne : RT @Addicted_ToZayn: Nella vita io come Gemma Galgani sempre. #uominiedonne - Addicted_ToZayn : Nella vita io come Gemma Galgani sempre. #uominiedonne - zazoomblog : GEMMA GALGANI UOMINI E DONNE- Lite con Maria: Sei squallida non fai ridere... - #GEMMA #GALGANI #UOMINI #DONNE-… - giancalsp : La cosa divertente di #UominieDonne è che quelli che commentano,dopo 10 anni,ancora devono capire che Gemma Galgani è lì a contratto ?????? - marina_estati : #GFVIP SUGGERIMENTI! Perché non fare entrare nella Casa Gemma Galgani.. con MTR sarebbe una bella lotta tra SORRISO… -