Furia Conte contro Capello e Billò: “Non rispondo, pensate prima di fare le domande” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un silenzio che fa rumore, che sa di polemica. Antonio Conte non risponde alla domanda di Fabio Capello e lascia un silenzio a tratti interminabile nel post partita di Inter-Shakhtar Donetsk, match che ha sancito l’ultimo posto della squadra nerazzurra ai gironi di Champions League. “Mi è sembrata un’Inter che ha giocato per vincere senza la rabbia necessaria per quelle partite che si devono vincere per forza“, ha detto l’ex tecnico di Roma e Juventus. La risposta di Conte non c’è stata: “Non ho nulla da dire”. Un silenzio che ha indispettito Capello: “Ma non hai un piano B per ribaltare le situazioni?”. La risposta è pronta: “Abbiamo un piano B ma non vogliamo renderlo pubblico o ci parano anche quello e siamo rovinati”. E all’imbeccata di Anna Billò (“C’è un problema europeo per ... Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un silenzio che fa rumore, che sa di polemica. Antonionon risponde alla domanda di Fabioe lascia un silenzio a tratti interminabile nel post partita di Inter-Shakhtar Donetsk, match che ha sancito l’ultimo posto della squadra nerazzurra ai gironi di Champions League. “Mi è sembrata un’Inter che ha giocato per vincere senza la rabbia necessaria per quelle partite che si devono vincere per forza“, ha detto l’ex tecnico di Roma e Juventus. La risposta dinon c’è stata:ho nulla da dire”. Un silenzio che ha indispettito: “Ma non hai un piano B per ribaltare le situazioni?”. La risposta è pronta: “Abbiamo un piano B ma non vogliamo renderlo pubblico o ci parano anche quello e siamo rovinati”. E all’imbeccata di Anna(“C’è un problema europeo per ...

TUTTOJUVE_COM : Furia Conte: 'Poco cattivi? Sono pareri vostri, dato tutto. Non siamo stati rispettati dagli arbitri'. Scintille co… - sportface2016 : #InterShakhtar, #Conte perde la pazienza a Sky - 107DELPIERISTA : #intershaktar #ucl 0-0 furia di pensare al biscotto e, l’Inter non vince , pareggia per l’ennesima volta in champi… - lbagante : @cimbolano Non sono di Italia Viva ma la Gruber sempre la fidanzata di Conte chi glielo tocca Lei diventa una furia… - xRggx_27x : Che bello vedere Jake la furia e il conte Mazzoni far parte di una squadra -