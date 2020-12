Frana | cede la strada | chiusa la statale del Brennero

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Borgo a Mozzano (Lucca), 9 dicembre 2020 - Situazione molto critica e sulla s12, fra il chilometro 44,3 e il chilometro 46,7 per il cedimento di una parte della corsia di transito. La forte ondata di ...

La statale del Brennero, già interessata da una momentanea chiusura a scopo precauzionale lo scorso sabato sera, in prossimità del passaggio dell’onda di piena del fiume Serchio, non potrà essere riap ...LUCCA – Ancora problemi in provincia di Lucca a causa del maltempo: dopo la pioggia battente degli ultimi giorni, nella notte fra martedì e mercoledì la strada statale del Brennero ha ceduto nelle vic ...