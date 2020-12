Elisabetta Gregoraci: svelata la sorpresa in albergo dopo l’uscita dal GF VIP (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La bellissima Elisabetta Gregoraci ha deciso di abbandonare il gioco del Gf Vip, e ad attenderla in albergo c’era una bellissima sorpresa. Vediamo insieme che cosa, o meglio chi aspettava la bellissima Elisabetta Gregoraci, una volta uscita dal Gf Vip, nella sua camera d’albergo. Tutti i dettaglia e la fotografia che lo rivela. Elisabetta Gregoraci: L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La bellissimaha deciso di abbandonare il gioco del Gf Vip, e ad attenderla inc’era una bellissima. Vediamo insieme che cosa, o meglio chi aspettava la bellissima, una volta uscita dal Gf Vip, nella sua camera d’. Tutti i dettaglia e la fotografia che lo rivela.: L'articolo proviene da Leggilo.org.

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - eeffettodomino : RT @darveyfeels_: ma un bel videomessaggio di Elisabetta Gregoraci che spara viperate come una Matilde Brandi qualunque almeno movimentiamo… - mariahsbubble : Secondo Alfonso, l’attacco della Contessa ai danni di Stefania è stato divertente e non fatto con cattiveria. Se a… - darveyfeels_ : ma un bel videomessaggio di Elisabetta Gregoraci che spara viperate come una Matilde Brandi qualunque almeno movime… - GretaSmara : lo spettacolo della bellezza e classe di Elisabetta Gregoraci olio su tela #gregorelli #GFVIP -