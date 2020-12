Decreto Sicurezza, bagarre e caos nel voto finale alla Camera. Leghisti espongono striscioni e una gigantografia con Conte e Salvini (Di mercoledì 9 dicembre 2020) bagarre, proteste e attacchi incrociati alla Camera dei deputati nel corso della votazione finale del Decreto Sicurezza, dopo la fiducia già incassata dal governo sul provvedimento. Sono stati 279 i voti a favore per la maggioranza, 232 i contrari e 9 gli astenuti che, così, hanno inviato il testo al Senato. Tra i voti contrari, anche tre deputati pentastellati, ovvero Fabio Berardini, Francesco Berti e Andrea Colletti: “Siamo andati ben oltre i rilievi del Colle. Questo Decreto rischia di fare più danni di quelli fatti dai primi decreti Sicurezza”, ha rivendicato quest’ultimo, che già aveva votato in dissenso sulla risoluzione di maggioranza alle comunicazioni del presidente del Consiglio sul Consiglio Ue, sul Mes. Altri cinque pentastellati si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020), proteste e attacchi incrociatidei deputati nel corso della votazionedel, dopo la fiducia già incassata dal governo sul provvedimento. Sono stati 279 i voti a favore per la maggioranza, 232 i contrari e 9 gli astenuti che, così, hanno inviato il testo al Senato. Tra i voti contrari, anche tre deputati pentastellati, ovvero Fabio Berardini, Francesco Berti e Andrea Colletti: “Siamo andati ben oltre i rilievi del Colle. Questorischia di fare più danni di quelli fatti dai primi decreti”, ha rivendicato quest’ultimo, che già aveva votato in dissenso sulla risoluzione di maggioranza alle comunicazioni del presidente del Consiglio sul Consiglio Ue, sul Mes. Altri cinque pentastellati si ...

marcodimaio : Abbiamo appena approvato alla Camera il nuovo decreto sicurezza: tornano umanità e legalità, si manda in archivio l… - patriziaprestip : L’opposizione e le sue critiche di spessore... Decreto #sicurezza - matteosalvinimi : #Salvini: In Italia ci sono milioni di genitori separati o divorziati, e di ragazzi minorenni con mamma o papà che… - pat09_04 : RT @Agenpress: Dl Sicurezza. Ok Camera a riforma. Striscione Lega con Conte e Salvini - Stefania_1972 : RT @LegaCamera: #Durigon: Stamane il #MES ora il decreto sicurezza questo è il #Governo contro gli Italiani!!! #M5Stelle ha svenduto tutte… -