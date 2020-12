Covid, in Romagna tamponi rapidi per gli asintomatici che hanno contatti stretti con positivi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) RIMINI – Per i contatti stretti positivi al Covid-19 asintomatici in Romagna arriva la possibilità di concludere al decimo giorno la propria quarantena effettuando un test rapido a cura del proprio medico di famiglia. Nel territorio della provincia di Rimini questo servizio sarà attivo a partire da lunedì 14 dicembre. Lo annuncia l’Ausl Romagna sottolineando che “questa nuova modalità rappresenta una valida e veloce alternativa” ai drive- through aziendali, che comunque rimangono attivi: le persone poste in quarantena perché, a seguito del tracciamento effettuato dall’Igiene pubblica, sono state individuate come “contatti stretti” di persone positive al Covid-19, e durante il periodo della quarantena sono rimaste prive di sintomi, possono effettuare, previo appuntamento con il proprio medico, il tampone antigenico “rapido” allo scadere del decimo giorno di quarantena. Leggi su dire (Di mercoledì 9 dicembre 2020) RIMINI – Per i contatti stretti positivi al Covid-19 asintomatici in Romagna arriva la possibilità di concludere al decimo giorno la propria quarantena effettuando un test rapido a cura del proprio medico di famiglia. Nel territorio della provincia di Rimini questo servizio sarà attivo a partire da lunedì 14 dicembre. Lo annuncia l’Ausl Romagna sottolineando che “questa nuova modalità rappresenta una valida e veloce alternativa” ai drive- through aziendali, che comunque rimangono attivi: le persone poste in quarantena perché, a seguito del tracciamento effettuato dall’Igiene pubblica, sono state individuate come “contatti stretti” di persone positive al Covid-19, e durante il periodo della quarantena sono rimaste prive di sintomi, possono effettuare, previo appuntamento con il proprio medico, il tampone antigenico “rapido” allo scadere del decimo giorno di quarantena.

