Covid e Natale, a Napoli parte la tombola a distanza: l’iniziativa solidale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Distanti ma vicini” è lo slogan scelto dagli organizzatori della Tad (tombola a distanza). l’iniziativa ideata da “Capitano Picone” e la sua compagna “Perzechella autori” che già lo scorso marzo si erano fatti promotori del ‘Panaro solidale‘. L’obbiettivo di questa nuova sfida ha come missione di aiutare gli artisti di strada rimasti senza lavoro per colpa dell’emergenza sanitaria. “Ha lo scopo di far riunire in video chat le famiglie anche se residenti in paesi distanti per il tradizionale gioco di Natale” ha spiegato all’Ansa Angelo Picone, tra i promotori dell’iniziativa. “La tombola – racconta – come accade sempre, sarà il pretesto per parlarsi, farsi gli auguri condividendo l’intrattenimento che io ed altri ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “Distanti ma vicini” è lo slogan scelto dagli organizzatori della Tad ().ideata da “Capitano Picone” e la sua compagna “Perzechella autori” che già lo scorso marzo si erano fatti promotori del ‘Panaro‘. L’obbiettivo di questa nuova sfida ha come missione di aiutare gli artisti di strada rimasti senza lavoro per colpa dell’emergenza sanitaria. “Ha lo scopo di far riunire in video chat le famiglie anche se residenti in paesi distanti per il tradizionale gioco di” ha spiegato all’Ansa Angelo Picone, tra i promotori del. “La– racconta – come accade sempre, sarà il pretesto per parlarsi, farsi gli auguri condividendo l’intrattenimento che io ed altri ...

dellorco85 : La Lombardia è la regione più colpita dal Covid in Italia e tra le più colpite al mondo. Sentire #Fontana dire 'Son… - MediasetTgcom24 : Speranza: confermiamo le misure anti Covid per il Natale #coronavirus - Corriere : Spostatamenti tra Comuni per Natale: nessuna deroga, rimane il divieto imposto dal governo - TgrRaiPuglia : Natale ai tempi del covid tra solidarietà e buoni spesa - TGR Puglia - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira Natale col #Covid, @GianniCuperlo (PD): 'Ci vorrà buonsenso ma soprattutto servirà quel principio di responsabilit… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Natale Coronavirus, spostamenti a Natale e Capodanno: pressing per modificare il Dpcm. Ma il governo fa muro Il Sole 24 ORE Tradizioni, il “Natalitte” ai tempi del Covid

I credenti della zona accendono fuochi e falò per illuminarne il passaggio e nel pasto serale si mangiano cibi di magro come per la vigilia di Natale. Tutto questo perché ... per prevenire la ...

Carpi, Rinaldo Meletti: «Per medici e infermieri ero Babbo Natale Sono stati i miei angeli»

CARPI «Medici e infermieri, durante il ricovero al Ramazzini, mi avevano soprannominato Babbo Natale per via della barba lunga e dei capelli. Loro, per me, sono stati i miei angeli che mi hanno accomp ...

I credenti della zona accendono fuochi e falò per illuminarne il passaggio e nel pasto serale si mangiano cibi di magro come per la vigilia di Natale. Tutto questo perché ... per prevenire la ...CARPI «Medici e infermieri, durante il ricovero al Ramazzini, mi avevano soprannominato Babbo Natale per via della barba lunga e dei capelli. Loro, per me, sono stati i miei angeli che mi hanno accomp ...