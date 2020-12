Conte alla Camera sulla riforma del Mes chiede unità, la risoluzione passa con 314 voti (anche quelli di Renzi) – Video (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il premier Giuseppe Conte è intervenuto alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo chiamato a varare la riforma del Mes. Un tema che ha fatto fibrillare la maggioranza di governo, in particolare il M5s e Italia viva. Ma alla fine, almeno in questo ramo del parlamento, la mozione di maggioranza è passata tutto sommato senza problemi: 314 sì, 239 contrari, 9 astenuti. Il discorso del premier Conte, non a caso, ha chiesto ai partiti che lo sostengono maggiore compattezza: «Il governo ha bisogno della massima coesione delle forze di maggioranza per continuare a battersi in Europa. Il confronto dialettico è segno di vitalità e ricchezza, ma è senz’altro salutare che si svolga con spirito costruttivo e non ci distragga dagli obiettivi». L’appello ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il premier Giuseppeè intervenutoper le comunicazioni in vista del Consiglio europeo chiamato a varare ladel Mes. Un tema che ha fatto fibrillare la maggioranza di governo, in particolare il M5s e Italia viva. Mafine, almeno in questo ramo del parlamento, la mozione di maggioranza èta tutto sommato senza problemi: 314 sì, 239 contrari, 9 astenuti. Il discorso del premier, non a caso, ha chiesto ai partiti che lo sostengono maggiore compattezza: «Il governo ha bisogno della massima coesione delle forze di maggioranza per continuare a battersi in Europa. Il confronto dialettico è segno di vitalità e ricchezza, ma è senz’altro salutare che si svolga con spirito costruttivo e non ci distragga dagli obiettivi». L’appello ...

