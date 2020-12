Conferenza stampa Zielinski: «Darò il massimo, ora mi sento bene» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Piotr Zielinski è uno dei calciatori più importanti per il Napoli di Rino Gattuso. Ecco le parole del centrocampista polacco in Conferenza stampa Piotr Zielinski ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro la Real Sociedad. Le parole del centrocampista del Napoli. CONSACRAZIONE – «Cerco di dare il massimo, sempre, partita dopo partita, al di là del ruolo. In queste ultime gare sono andato bene, spero di fare ancora meglio». AL 100% – «Mi sento bene, ma gara dopo gara migliorerò di condizione, ma sto bene e Darò il massimo». CONSAPEVOLEZZA – «Abbiamo fatto bene, la rosa è ampia, di qualità, speriamo di fare belle cose ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Piotrè uno dei calciatori più importanti per il Napoli di Rino Gattuso. Ecco le parole del centrocampista polacco inPiotrha parlato inalla vigilia della gara di Europa League contro la Real Sociedad. Le parole del centrocampista del Napoli. CONSACRAZIONE – «Cerco di dare il, sempre, partita dopo partita, al di là del ruolo. In queste ultime gare sono andato, spero di fare ancora meglio». AL 100% – «Mi, ma gara dopo gara migliorerò di condizione, ma stoil». CONSAPEVOLEZZA – «Abbiamo fatto, la rosa è ampia, di qualità, speriamo di fare belle cose ...

juventusfc : ?? Qui Camp Nou ?? Sta per iniziare la conferenza stampa di @Pirlo_official e @bonucci_leo19 ?? LIVE (e on demand)… - juventusfc : Vigilia di #UWCL per le @JuventusFCWomen ?? ??? Domani, alle 15.00, all'Allianz Stadium, #JuveLyon! ??? Il report d… - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official e di @bonucci_leo19 pre #BarçaJuve ?? ?? LIVE su @JuventusTV ??… - PuLtroppo_ : @CalaminiciM Anche l’amica di Maria Elena si era dimenticata di dirle che non era la sua conferenza stampa in cui p… - radiostereo103 : Dal 14 al 19 dicembre 2020 la VI edizione di WRITE, progetto di residenza internazionale di drammaturgia di Tino Ca… -