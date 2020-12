Cashback e bonus di Natale 2020, ecco come funziona: primi rimborsi dal prossimo febbraio e possibile proroga al 6 gennaio 2021 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) È partita lo scorso 8 dicembre l’operazione Cashback legata al bonus di Natale 2020. L’iniziativa è conosciuta anche come bonus bancomat e permette un extra rimborso riguardante le spese relative alle prossime festività ed effettuate entro il 31 dicembre. Nei primi giorni di avvio si sono registrati oltre sette milioni di download dell’App IO, ma non sono mancati rallentamenti e disservizi. Il forte flusso di adesioni ha probabilmente preso in contropiede gli stessi tecnici che lavoravano all’operazione. PagoPA e SIA S.p.a., che si occupano dell’infrastruttura tecnologica necessaria a sostenere l’operazione, hanno spiegato di avere in corso diverse attività di potenziamento del sistema. L’obiettivo è di garantire la funzionalità dell’App a quegli ... Leggi su notizieora (Di mercoledì 9 dicembre 2020) È partita lo scorso 8 dicembre l’operazionelegata aldi. L’iniziativa è conosciuta anchebancomat e permette un extra rimborso riguardante le spese relative alle prossime festività ed effettuate entro il 31 dicembre. Neigiorni di avvio si sono registrati oltre sette milioni di download dell’App IO, ma non sono mancati rallentamenti e disservizi. Il forte flusso di adesioni ha probabilmente preso in contropiede gli stessi tecnici che lavoravano all’operazione. PagoPA e SIA S.p.a., che si occupano dell’infrastruttura tecnologica necessaria a sostenere l’operazione, hanno spiegato di avere in corso diverse attività di potenziamento del sistema. L’obiettivo è di garantire lalità dell’App a quegli ...

