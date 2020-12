Antonella Clerici ha compiuto 57 anni | il compagno l’ha sorpresa con un dolce gesto

Leggi su virali.video

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)è senza ombra di dubbio tra le conduttrici italiane più amate dal pubblico televisivo. Da pochi giorni la, per la precisione il 6 dicembre, ha festeggiato il suo compleanno, compiendo 57, che le ha portato undavvero romantico ed emozionante da parte delVittorio Garrone e dalla figlia Maelle.è da poco tornata sulla cresta dell’onda, tornando alla conduzione in Rai, con ben due programmi all’attivo, parliamo di “E’ sempre mezzogiorno” e “The Voice Senior”, che stanno ottenendo davvero ottimi risultati per quanto riguarda gli ascolti. Foto: Instagram/Entrambi gli show stanno riportando lasotto i riflettori, proprio grazie al successo ...