Alessandro Borghese nel mirino della Finanza per “false fatture” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) È un avviso di garanzia quello che è arrivato a casa del noto e rinomato chef, ma anche personaggio televisivo particolarmente apprezzato dal pubblico, Alessandro Borghese. Il celebre chef di Quattro Ristoranti, uno dei programmi televisivi più amati dal pubblico, sarebbe al momento indagato insieme alla moglie Vilma Oliviero per quello che sembra essere un giro di false fatturazioni. Alessandro Borghese e la moglie Vilma indagati Sul caso indaga la Procura di Milano che ha aperto un’inchiesta mentre la Guardia di Finanza avrebbe già provveduto a perquisire l’abitazione dello chef. A rilanciare la notizia è Il Corriere della Sera. Un giro di “false fatturazioni” che non tornerebbero agli inquirenti ma nemmeno a Borghese che già avrebbe ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) È un avviso di garanzia quello che è arrivato a casa del noto e rinomato chef, ma anche personaggio televisivo particolarmente apprezzato dal pubblico,. Il celebre chef di Quattro Ristoranti, uno dei programmi televisivi più amati dal pubblico, sarebbe al momento indagato insieme alla moglie Vilma Oliviero per quello che sembra essere un giro di false fatturazioni.e la moglie Vilma indagati Sul caso indaga la Procura di Milano che ha aperto un’inchiesta mentre la Guardia diavrebbe già provveduto a perquisire l’abitazione dello chef. A rilanciare la notizia è Il CorriereSera. Un giro difatturazioni” che non tornerebbero agli inquirenti ma nemmeno ache già avrebbe ...

