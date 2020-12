35 Circoli Arci e oltre 200 volontari si attivano in tutta la provincia fiorentina (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie più in difficolta; consegna di spesa e farmaci a domicilio alle persone più anziane; pizza da asporto gratuita a chi ne avesse bisogno; sportelli telefonici di supporto psicologico, legale, fiscale e sul lavoro; campagne di raccolte fondi di beneficienza; sostegno scolastico a distanza per i più piccoli; consegna delle mascherine della Regione sul territorio; eventi artistici e culturali online per chi è rimasto da solo nella propria casa: queste sono solo alcune delle moltissime attività di solidarietà, rigorosamente gratuite, lanciate da 35 Circoli e Associazioni Arci in tutta la provincia di Firenze grazie all’impegno di oltre 200 volontari e volontarie. La crisi economica prodotta dalla diffusione del Covid-19 su ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie più in difficolta; consegna di spesa e farmaci a domicilio alle persone più anziane; pizza da asporto gratuita a chi ne avesse bisogno; sportelli telefonici di supporto psicologico, legale, fiscale e sul lavoro; campagne di raccolte fondi di beneficienza; sostegno scolastico a distanza per i più piccoli; consegna delle mascherine della Regione sul territorio; eventi artistici e culturali online per chi è rimasto da solo nella propria casa: queste sono solo alcune delle moltissime attività di solidarietà, rigorosamente gratuite, lanciate da 35e Associazioniinladi Firenze grazie all’impegno di200e. La crisi economica prodotta dalla diffusione del Covid-19 su ...

