You Tube, i video più visti del 2020: da Bugo e Morgan a Mahmood, Baby K e Chiara Ferragni (Di martedì 8 dicembre 2020) Fine anno, tempo di classifiche e dopo quelle dei migliori album e singoli del 2020, ecco anche i video più cliccati di You Tube Italia negli ultimi 12 mesi. Ovviamente a dominare questa top 10 è la performance di Morgan a Sanremo con 'Le brutte intenzioni la maleducazione' con ben 18 milioni di visualizzazioni, ma c'è anche Benedetta, iPantellas, Mydrama di X Factor e il Golden Buzzer di Federica Pellegrini ad Italia's Got Talent. 1) Rai: Sanremo 2020 – Bugo abbandona il palco dell'Ariston 2) Aeronautica militare: il sorvolo delle Frecce Tricolori su Roma a 360° 3) Fatto in Casa da Benedetta: Pane comodo fatto in casa senza impasto – Ricetta Facile 4) iPantellas – video lezioni – Studenti vs Prof – iPantellas w/Favij 5) WhenGamersFail e Lyon – Intervista a 8 con tutti ...

Ultime Notizie dalla rete : You Tube I video più trend su YouTube nell'anno più difficile AGI - Agenzia Italia Il cordoglio di Seri per Sferrazza

"Un’eccellenza di cui la nostra città deve andare fiera". Con queste parole il sindaco Massimo Seri ha voluto ricordare la scomparsa del giornalista fanese Angelo Sferrazza, morto sabato scorso a 84 a ...

Dal Comune 14mila euro per lo sport

Il Comune di Colle in soccorso delle associazioni cittadine che svolgono attività sportiva, con aiuti per i mancati incassi a causa della pandemia e della conseguente interruzione dell’attività. La gi ...

