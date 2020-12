XFactor 14: gli Album dei finalisti (Di martedì 8 dicembre 2020) Dall’11 Dicembre in streaming e dal 18 negli store, gli EP di esordio dei finalisti di XFactor Italia sono pronti a sorprenderci. N.A.I.P, Casadilego, LPOM e Blind si contenderanno questo giovedì la vittoria del noto talent show. Giovedì 10 Dicembre andrà in onda su Sky Uno l’attesissima finale di XFactor 14. A contendersi la finale un concorrente per ogni categoria: Blind per gli Under Uomo, Casadilego per le Under Donna Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 8 dicembre 2020) Dall’11 Dicembre in streaming e dal 18 negli store, gli EP di esordio deidiItalia sono pronti a sorprenderci. N.A.I.P, Casadilego, LPOM e Blind si contenderanno questo giovedì la vittoria del noto talent show. Giovedì 10 Dicembre andrà in onda su Sky Uno l’attesissima finale di14. A contendersi la finale un concorrente per ogni categoria: Blind per gli Under Uomo, Casadilego per le Under Donna Articolo completo: dal blog SoloDonna

njcxole : tweet di apprezzamento per gli outfit di Lou ad XFactor - GliStessiChe : RT @nigritha_: .....sicuramente quelli che hanno votato per l'immunità di Rosalinda sono gli stessi che hanno votato Lorenzo Licitra contro… - saraa_zx : RT @nigritha_: .....sicuramente quelli che hanno votato per l'immunità di Rosalinda sono gli stessi che hanno votato Lorenzo Licitra contro… - nigritha_ : .....sicuramente quelli che hanno votato per l'immunità di Rosalinda sono gli stessi che hanno votato Lorenzo Licit… - habitxtwoghost2 : @lousxhabjts I vestiti sono gli stessi di una puntata di xfactor però I capelli mi sembrano troppo Lunghi, aveva il… -