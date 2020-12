Ultime Notizie Roma del 08-12-2020 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 8 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno il Consiglio dei Ministri previsto per questo pomeriggio per continuare l’esame del recovery plan e della Task Force sulla attuazione dei progetti è stato rinviato Matteo Renzi minaccia intanto la rottura la struttura di Conte pensa a moltiplicare Le Dune ma non dà una mano ai disoccupati e negozi chiusi a chi soffre te le cose rimangono come sono voteremo contro afferma siamo pronti a fare la nostra parte però per noi è un ideale vale più di una poltrona circa il rischio di una rottura Spero proprio di no ma temo di si dice ancora il leader di Italia viva che poi attacca abbiamo mandato via Salvini per non dargli i pieni poteri ma non è che ora li diamo a Conte e Rosato avverte non vogliamo far cadere il governo ma il contenuto del recovery Plan sulla forte inaccettabile intanto su ...