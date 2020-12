Ultime Notizie Roma del 08-12-2020 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 8 dicembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione un buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura covid nuovi lutti tra i medici sono quattro i camici Bianchi deceduti dopo il contagio tre di loro erano medici di famiglia salgono così a 236 i nomi che saranno Ricordati sul memoriale della federazione nazionale degli ordini dei medici siamo tornati ai tempi di marzo commenta il presidente non c’è Filippo anelli Dobbiamo capire il perché di questa strage aggiunge sul recovery Fund se Polonia e Ungheria continueranno a negare il via libera fin quando non verrà sganciato dalla questione di rispetto dello stato di diritto è pronto un piano B cioè un Europa 25 lo ha sottolineato il Presidente delle pepe al Parlamento Europeo a Manfred Weber una protesta in linea con quella del ministro degli affari europei tedesco e presidente di Toursil ...