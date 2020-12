Terza ondata Covid, ecco perché è la fase più critica (Di martedì 8 dicembre 2020) Arrivano i dati del Ministero della sanità secondo i quali bisogna preparasi ad una Terza ondata Covid, tra l’altro molto critica. Gli indicatori registrati dal Ministero della sanità prevedono una Terza ondata Covid, tra l’altro molto critica. Nonostante la curva dei contagi si sta lentamente abbassando, il numero dei morti è ancora molto alto. A L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 8 dicembre 2020) Arrivano i dati del Ministero della sanità secondo i quali bisogna preparasi ad una, tra l’altro molto. Gli indicatori registrati dal Ministero della sanità prevedono una, tra l’altro molto. Nonostante la curva dei contagi si sta lentamente abbassando, il numero dei morti è ancora molto alto. A L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

