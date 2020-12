Tatiana Calderón | la pilota più vicina alla F1

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 8 dicembre 2020)Noguera è una delle donne nel motorsport ad essersi avta di più al mondo della Formula 1. Un esempio per tutte le giovani ragazze che vogliono entrare a far parte della F3 o F2:dimostra che nonostante i pregiudizi e gli stereotipi che vedono le donne svantaggiate rispetto agli uomini dal punto di vista fisico nell’ambito motori, la differenza di prestazioni non sia poi così grande: le radici della sua carriera, nata il 19 marzo 1993 a Bogotà, inizia la sua carriera automobilistica nel 2003 in campionati di kart, vincendo nel 2005 il Campionato Nazionale Easykart e nel 2007 si classifica terza nel Campionato Nazionale Colombiano di Kart. Nel 2008 diventa la prima donna a vincere lo ...