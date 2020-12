Spostamenti tra Comuni e Regioni a Natale | cosa potrebbe cambiare dopo le proteste dei governatori

Leggi su tpi

(Di martedì 8 dicembre 2020)traA quasi due settimane dale restrizioni anti Covid previste dal decreto governativo del 2 dicembre continuano a far discutere, soprattutto per quanto riguarda i divieti speciali previsti per il 25 e 26 dicembre e per il primo gennaio. Il decreto entrato in vigore il 3 dicembre scorsoil voto in Consiglio dei Ministri vieta glidal 21 dicembre al 6 gennaio, a prescindere dal cosiddetto “colore” in cui si trovano leitaliane (che entro quella data dovrebbero essere per buona parte in zona gialla). Il divieto di spostarsi diventa ancora più stringente il 25 e 26 dicembre e il primo gennaio2021, quando non ci ...