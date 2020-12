Renzi critica Conte: 'Abbiamo negato i pieni poteri a Salvini, non li daremo a lui' (Di martedì 8 dicembre 2020) Renzi continua a remare contro la cabina di regia che gestirà le risorse del Recovery Fund, definendola nel corso di un'intervista al Tg2 "una struttura che pensa a moltiplicare le poltrone e non ... Leggi su globalist (Di martedì 8 dicembre 2020)continua a remare contro la cabina di regia che gestirà le risorse del Recovery Fund, definendola nel corso di un'intervista al Tg2 "una struttura che pensa a moltiplicare le poltrone e non ...

