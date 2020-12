Psg-Basaksehir | Uefa | “Faremo indagine approfondita”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Laè a conoscenza di quanto accaduto avvenuto durante la partita di Champions League di questa sera tra Paris Saint-Germain e Istanbule condurrà un’approfondita. Il razzismo e la discriminazione in tutte le sue forme non trovano posto nel calcio”. Questa la posizione ufficiale dellain un tweet postato pochi minuti fa in merito ai fatti accaduti nel match tra Psg e, rinviato alla giornata di domani.is aware of an incident during tonight’s Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbuland will be conducting a thorough investigation. Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football.#NoToRacism —(@) December 8, 2020 ...