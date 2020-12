Prima quota vaccini Fvg di 106mila unità (Di martedì 8 dicembre 2020) Ammonta a 53.000, per il primo richiamo, e ad altrettanti 53.000 per il secondo, la Prima quota di vaccini che viene individuata per il Friuli Venezia Giulia dal Ministero della Salute”. Lo ha detto il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, facendo il punto sul tema vaccino anti-Covid in regione a margine della cerimonia di accensione dell’albero di Natale donato all’ospedale di Udine. Leggi su udine20 (Di martedì 8 dicembre 2020) Ammonta a 53.000, per il primo richiamo, e ad altrettanti 53.000 per il secondo, ladiche viene individuata per il Friuli Venezia Giulia dal Ministero della Salute”. Lo ha detto il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, facendo il punto sul tema vaccino anti-Covid in regione a margine della cerimonia di accensione dell’albero di Natale donato all’ospedale di Udine.

Danila9631 : RT @RaffaeleDeSa: Prima o poi qualcuno dovrà spiegarmi nel dettaglio in cosa consiste lo 'stile Juve', nel frattempo Fabio Paratici raggiun… - juliettegp : @ldr54 Si. Infatti a me è venuta in mente quota per alta, rosa e vivere, sulle altre due non saprei abbinarla bene,… - juliettegp : Ghigliottina: come prima parola mi è venuta in mente QUOTA ????? #leredita - OmniaFootball : Ieri #DecretoOmnia con singola quota 6 (!!!). Oggi si tifa #DecretoSpud con le multiple e raddoppio con noi. Lasc… - Pdorkmerson : Fu costruito per ottimizzare i tempi dei commerci con l'oltralpe e per permettere di farlo per più mesi all'anno e… -