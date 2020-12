Nuova vita per Cortana: saprà ricercare file su Windows 10 (Di martedì 8 dicembre 2020) L’assistente vocale Cortana è pronta a reinventarsi: nelle nuove versioni del sistema operativo Windows 10 potrà ricercare file e documenti Sin dal lancio di Windows 10, datato 29 luglio 2015, possiamo sicuramente affermare che Cortana non abbia suscitato parecchia simpatia. Molti utenti, infatti, hanno un po’ storto il naso verso un’assistente vocale forse troppo acerbo e parecchio fastidioso. Questi sono alcuni dei motivi che hanno spinto Microsoft a pensare a una Nuova veste per la loro Cortana. Infatti è già in corso la metamorfosi che la vedrà rivestire un ruolo ben più importante. Cortana sarà infatti ripensata per la produttività personale. Si punta a farla diventare un aiuto utile per la pianficazione delle attività ... Leggi su tuttotek (Di martedì 8 dicembre 2020) L’assistente vocaleè pronta a reinventarsi: nelle nuove versioni del sistema operativo10 potràe documenti Sin dal lancio di10, datato 29 luglio 2015, possiamo sicuramente affermare chenon abbia suscitato parecchia simpatia. Molti utenti, infatti, hanno un po’ storto il naso verso un’assistente vocale forse troppo acerbo e parecchio fastidioso. Questi sono alcuni dei motivi che hanno spinto Microsoft a pensare a unaveste per la loro. Infatti è già in corso la metamorfosi che la vedrà rivestire un ruolo ben più importante.sarà infatti ripensata per la produttività personale. Si punta a farla diventare un aiuto utile per la pianficazione delle attività ...

lorepregliasco : Un appello per chi mette i libri in cantina: se non li volete più, regalateli. Avranno una nuova vita con qualcun a… - sta_scrivendo__ : Dopo qualche mese di disoccupazione e una breve parentesi come addetto al volantinaggio, da domani un vero e propri… - 96lauretta : Amico ha deciso di vendere la casa qua, inizierà una nuova vita lontano dall'Italia ed io sono triste perché non lo… - iltirreno : Anni difficili, travagliati, alle spalle. E una nuova vita che comincia da un’opportunità. Da quel lavoro a tempo i… - 64sabina : RT @francycognato: BIRILLO È ARRIVATO A CASA?? E ad accoglierlo chi ha trovato? AMBRAAA?????? Grazie a Valentina per questa seconda nuova ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova vita La nuova vita di Jackson Martinez: è cantante hip hop cristiano Goal.com Ligabue a RTL 102.5 presenta "77+7": "Il 7 è un numero che mi ha perseguitato per tutta la vita"

Luciano Ligabue ha raccontato in The Flight la genesi del cofanetto "77", contenente, appunto, i 77 singoli della sua trentennale carriera, e il disco di inediti "7" ...

Aperti (ma non troppo): la dura vita degli outlet al tempo del covid

The Mall e l’outlet di Barberino si sono reinventati con la vendita online perché la maggior parte dei loro negozi deve restare chiusa nei festivi e prefestivi ...

Luciano Ligabue ha raccontato in The Flight la genesi del cofanetto "77", contenente, appunto, i 77 singoli della sua trentennale carriera, e il disco di inediti "7" ...The Mall e l’outlet di Barberino si sono reinventati con la vendita online perché la maggior parte dei loro negozi deve restare chiusa nei festivi e prefestivi ...