“Non Posso Più Stare” è il nuovo singolo di Simone Zanelli! (Di martedì 8 dicembre 2020) Da venerdì 11 dicembre sarà disponibile in rotazione “Non Posso più Stare”, il nuovo singolo di Simone Zanelli. “Non Posso più Stare” è un brano che parla d’amore ed è una vera e propria descrizione delle fasi che si attraversano quando si conosce una persona con la quale si vuole intraprendere una relazione. Si passa dal momento in cui ci si incontra al modo in cui poi ci si dovrebbe comportare ne corso della relazione. Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Ho scelto questo brano come primo singolo perchè tra quelli scritti era quello che mi piaceva di piu per come suonava anche solo con l’accompagnamento della chitarra. Volevo esordire nel panorama musicale con una canzone ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 8 dicembre 2020) Da venerdì 11 dicembre sarà disponibile in rotazionepiù, ildiZanelli.piùè un brano che parla d’amore ed è una vera e propria descrizione delle fasi che si attraversano quando si conosce una persona con la quale si vuole intraprendere una relazione. Si passa dal momento in cui ci si incontra al modo in cui poi ci si dovrebbe comportare ne corso della relazione. Spiega l’artista a proposito del suoinedito: «Ho scelto questo brano come primoperchè tra quelli scritti era quello che mi piaceva di piu per come suonava anche solo con l’accompagnamento della chitarra. Volevo esordire nel panorama musicale con una canzone ...

borghi_claudio : Non mi posso lamentare del fatto che ad @agorarai mi abbiano chiamato per parlare di vaccini e non di MES... per pa… - La7tv : #lariachetira Lo sfogo di Claudio #Amendola a #lariadidomenica: 'Non ne posso più del cenone di Natale, delle mail… - BrunoVespa : Gesù nasce ogni giorno nel cuore dei credenti.Non credo che abbia problemi con l’ - fghiosso : RT @borghi_claudio: Non mi posso lamentare del fatto che ad @agorarai mi abbiano chiamato per parlare di vaccini e non di MES... per parlar… - hsxsunn : io appena sveglia non posso legge ste cose -

Ultime Notizie dalla rete : “Non Posso Maker Faire: con Maker Music protagonista l'innovazione musicale. I grandi nomi della musica italiana ospiti della fiera europea dell'innovazione Fortune Italia